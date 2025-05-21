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Газета «Культура»

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ПФКИ поддержит 810 проектов из 86 регионов

ПФКИ поддержит 810 проектов из 86 регионов

Уровень софинансирования стал рекордным за всю историю проведения конкурсов ПФКИ. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил о поддержке 810 проектов из 86 регионов России по итогам второго грантового конкурса на 2025 год.

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