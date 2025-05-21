ПФКИ поддержит 810 проектов из 86 регионов

Уровень софинансирования стал рекордным за всю историю проведения конкурсов ПФКИ. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил о поддержке 810 проектов из 86 регионов России по итогам второго грантового конкурса на 2025 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии