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«Стоит на вооружении США»: что известно о найденном в Запорожской области химоружии BZ

«Стоит на вооружении США»: что известно о найденном в Запорожской области химоружии BZ

С учетом данных разведки, уже совершенно по-другому выглядит новость о том, что украинские спецслужбы готовили в Запорожской области теракт с использованием химического оружия — причем такого, какое выпускают сейчас только в США.

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