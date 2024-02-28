С учетом данных разведки, уже совершенно по-другому выглядит новость о том, что украинские спецслужбы готовили в Запорожской области теракт с использованием химического оружия — причем такого, какое выпускают сейчас только в США.
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