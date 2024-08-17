В школах Рязанской области создадут спецклассы по изучению беспилотников

Такие классы создадут по распоряжению губернатора Павла Малкова. Для участия в проекте выбирали школы с подходящими помещениями для проведения занятий и организации полетных зон, а также с современной материально-технической базой c доступом к высокоскоростному интернету.
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