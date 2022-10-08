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Взрыв на Керченском мосту попал на камеры видеонаблюдения

Взрыв на Керченском мосту попал на камеры видеонаблюдения

Появляются видеосвидетельства того, что произошло на Крымском мосту ранним утром. Напомним, что по данным, озвученным Национальным антитеррористическим комитетом, на одном из пролётов во время движения взорвался автомобиль.

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