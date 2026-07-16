Цифровой надзор: новое правило для трудовых мигрантов

В России готовится революционная мера цифрового контроля за иностранной рабочей силой — и для Забайкальского края, где миграционная ситуация остается одной из самых напряженных на Дальнем Востоке, это нововведение может стать особенно ощутимым.
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