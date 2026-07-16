Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

270 подписчиков

Цифровой надзор: новое правило для трудовых мигрантов

Цифровой надзор: новое правило для трудовых мигрантов

В России готовится революционная мера цифрового контроля за иностранной рабочей силой — и для Забайкальского края, где миграционная ситуация остается одной из самых напряженных на Дальнем Востоке, это нововведение может стать особенно ощутимым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии