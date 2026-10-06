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Регионы России

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Трамп допустил уничтожение двух американских городов в конфликте с Ираном

Трамп допустил уничтожение двух американских городов в конфликте с Ираном

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о возможности уничтожения двух крупных американских городов, Лос-Анджелеса и Сан-Диего, в ходе военного конфликта с Ираном.

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