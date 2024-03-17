История происхождения коронавируса: от летучих мышей до человека

Ряд теорий о том, как мог появиться вирус, были отвергнуты. Большинство из оставшихся попадают под 3 возможных сценария: Вирус развился естественным путем, но сотрудник лаборатории заразился от образца и случайно «пронес» его в сообщество.
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