Что делать, если запотели стекла в машине

В холодную и влажную погоду любой автомобилист может столкнуться с проблемой запотевающих стекол. Они ограничивают видимость, снижая безопасность вождения, а также отвлекают водителя, который вынужден постоянно протирать их.
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