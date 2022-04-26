Стэмкос, Фиала и Куик – звезды недели в НХЛ. Первая звезда – капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. В каждом из 4 матчей на неделе он набирал не менее 3 очков, всего – 13 (4+9) баллов.
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