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Массовые сбои: Украина атаковала еще один дата-центр «Яндекса»

Массовые сбои: Украина атаковала еще один дата-центр «Яндекса»

Украинские дроны атаковали третий дата-центр «Яндекса». В ночь на воскресенье, 11 октября, атаке подвергся объект компании во Владимире, его работа полностью остановлена.

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