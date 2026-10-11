Массовые сбои: Украина атаковала еще один дата-центр «Яндекса»

Украинские дроны атаковали третий дата-центр «Яндекса». В ночь на воскресенье, 11 октября, атаке подвергся объект компании во Владимире, его работа полностью остановлена.
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