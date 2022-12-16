31-й номер драфта-2020 Тайрелл Терри завершил карьеру в возрасте 22 лет

Бывший разыгрывающий «Далласа» и «Мемфиса» Тайрелл Терри в четверг объявил о завершении игровой карьеры и рассказал о своем психическом здоровье в социальных сетях.

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