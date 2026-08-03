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Журнал «Профиль»

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США увеличат выпуск ракет для Patriot и THAAD

США увеличат выпуск ракет для Patriot и THAAD

Пентагон заключил рамочные соглашения с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin, направленные на существенное увеличение производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD.

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