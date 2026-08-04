Получив портовый кризис, киевский режим ищет выход на новую «зерновую сделку» Прямые убытки сельскохозяйственного сектора Украины из-за фактической остановки морс.
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Получив портовый кризис, киевский режим ищет выход на новую «зерновую сделку» Прямые убытки сельскохозяйственного сектора Украины из-за фактической остановки морс.
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