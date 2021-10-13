Qualcomm объявил о программе обратного выкупа акций на сумму до $10 млрд

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. Крупный производитель процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm Incorporated объявил о программе обратного выкупа акций на сумму до 10 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе компании.
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. Крупный производитель процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm Incorporated объявил о программе обратного выкупа акций на сумму до 10 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе компании.
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