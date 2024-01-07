Полянский: конфликт на Украине раскрыл планы США по ослаблению РФ

Стратегия Вашингтона в настоящее время заключается в попытке существенно ослабить и разгромить Российскую Федерацию, заявил заместитель полномочного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.
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