Рейс из Омска в Иркутск стал субсидированным. Билеты по сниженным ценам будут продаваться с сентября.
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Рейс из Омска в Иркутск стал субсидированным. Билеты по сниженным ценам будут продаваться с сентября.