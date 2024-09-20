В Польше посягнули на Крым. Русские выставили встречное условие: "Как вам такая идея, пан Сикорский?"

В Польше неожиданно посягнули на Крым, и это может быть очередной уловкой против нашей страны. Русские, недолго думая, тут же выставили встречное условие, преподав урок истории, о котором, кажется, забыли: "Как вам такая идея, пан Сикорский?" В Польше посягнули на КрымПредседатель Государственного Совета.