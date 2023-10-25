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Дмитрий Соин: Пока Россия огневым валом сметает ВСУ под Авдеевкой, США ударили по СБУ

Дмитрий Соин: Пока Россия огневым валом сметает ВСУ под Авдеевкой, США ударили по СБУ

С точки зрения политического анализа напрашивается вывод, что на фоне агрессивной риторики внутри украинских элит все более зреют силы, настроенные прекратить безумную политику, которая приводит к уничтожению населения, инфраструктуры, и выходить из конфликта путем переговоров, считает политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.

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Комментарии
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Лев Добрый
Какие переговоры, только безоговорочная капитуляция с поднятыми руками и с белой тряпкой в руках!👀👍👈😜
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4 д.

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