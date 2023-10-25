Дмитрий Соин: Пока Россия огневым валом сметает ВСУ под Авдеевкой, США ударили по СБУ

С точки зрения политического анализа напрашивается вывод, что на фоне агрессивной риторики внутри украинских элит все более зреют силы, настроенные прекратить безумную политику, которая приводит к уничтожению населения, инфраструктуры, и выходить из конфликта путем переговоров, считает политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.