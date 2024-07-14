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The Hill: покушение на Трампа не так уж удивительно, как могло бы быть

The Hill: покушение на Трампа не так уж удивительно, как могло бы быть

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа стало шокирующим, но не таким неожиданным, как должно было быть из-за агрессивной риторики предвыборной кампании со стороны противоборствующих сторон.

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