The Hill: покушение на Трампа не так уж удивительно, как могло бы быть

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа стало шокирующим, но не таким неожиданным, как должно было быть из-за агрессивной риторики предвыборной кампании со стороны противоборствующих сторон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии