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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
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Бросок Тайриза Халибертона (26 + 9 передач) на последних секундах принес «Индиане» победу в овертайме и серии с «Бакс»

Разыгрывающий «Индианы» набрал 26 очков, 5 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота при 1 потере за 42 минуты на площадке.

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