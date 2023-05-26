Губернатор Курской области предложил наделить добровольцев территориальной обороны правом использования оружия в ряде случаев

Российские граждане, записывающиеся добровольцами в формирования территориальной обороны, должны иметь возможность применения оружия во время военного положения и при проведении контртеррористических операций.
Популярные статьи
- Украинский военнослужащий: Бахмут пал, не поминайте лихом
- Самая длительная серия ударов с начала СВО продолжилась: ночью поражены объекты в Николаеве, Днепропетровске и Одесской области
- Саудовский принц поприветствовал на саммите ЛАГ президента Сирии и заявил, что арабский мир больше не позволит погрузить себя в войны, усобицы
Свежие комментарии