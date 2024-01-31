Организация стеллажей в кладовой комнате: 15 функциональных идей

Важность кладовки в доме переоценить невозможно. Это место, куда складывают на хранение ненужные вещи, однако, если кладовую комнату оборудовать стеллажами и полками, то она станет необходимым и невероятно полезным помещением в доме.
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