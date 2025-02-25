Альфа-Банк заключил кредиты с "зонтичным" поручительством на 106,96 млрд рублей

Альфа-Банк занял первое место среди частных банков по объему и количеству кредитов, выданных предпринимателям под "зонтичное" поручительство Корпорации МСП по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба банка.
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