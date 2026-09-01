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Тульские новости

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В Туле прошло оперативное совещание губернатора 31 августа

В Туле прошло оперативное совещание губернатора 31 августа

В последний день уходящего лета члены тульского правительства собрались в стенах парадного зала белого дома.

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