Американская команда Hoonigan представила очередной эпизод проекта This vs. That. В новой гонке по прямой авторы проекта отправились в далёкую Австралию, чтобы устроить дуэль подготовленного для дрифта Nissan Silvia S15 и адаптированной к гонкам по прямой типично австралийской машины — универсала Holden VF Commodore.