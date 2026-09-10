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Царьград

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Молодые люди региона разработали проекты по формированию культурного кода Новосибири

Молодые люди региона разработали проекты по формированию культурного кода Новосибири

Одной из задач форума "ПроРегион" является формирование пространства, где молодёжь через совместную деятельность учится ценить различия и разрабатывает конкретные инструменты для укрепления единства.

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