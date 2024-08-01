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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Кирпичникова: «Так сильно меня публика еще никогда не поддерживала. Спасибо им, болеют как за свою, хотя я всего лишь год как француженка»

Накануне Кирпичникова, выступающая за сборную Франции, взяла серебро на дистанции 1500 м.  – Я все еще в шоке.

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