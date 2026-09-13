Поклоняясь императорской хризантеме, японские милитаристы творили страшные преступления

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ВСУ устроили массированную атаку на Белгородскую область – ранены дети
За минувшие сутки украинские террористы 179 раз обстреляли Белгородскую область – 13 раз применили артиллерию и залповый огонь, шесть раз произвели сбросы боеприпасов с дронов. Били по гражданскому транспорту и жилым домам. К сожалению, не обошлось без пострадавших, среди которых – дети, и жертв. Об этом в своём канале в мессенджере Мах сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
«Совершены удары по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Благодаря профессиональной работе расчётов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 146 беспилотников», – написал Шуваев.
Из-за атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Ржевка Шебекинского округа были ранены пять человек – супруги и трое их детей. В сообщении оперативного штаба говорится: «В селе Ржевка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранения получили пять человек, среди которых трое детей». Сейчас дети находятся в детской областной клинической больнице, состояние семилетней девочки врачи оценивают как тяжёлое, состояние других детей оценивается как средней тяжести. Мужчина находится в городской больнице №2 Белгорода в тяжёлом состоянии, его супруга будет продолжать лечение амбулаторно.
К сожалению, не обошлось без жертв. Во время удара вражеского БПЛА по автомобилю в посёлке Октябрьский Белгородского округа погибла женщина. Ещё три человека, среди которых девятилетний мальчик, получили ранения. По оценкам врачей, ребёнок находится в лечебном учреждении в тяжёлом состоянии.
Из-за атаки беспилотника по автомобилю в посёлке Борисовка также пострадали люди. Женщина госпитализирована в лечебное учреждение и сейчас находится в тяжёлом состоянии, а двое мужчин отпущены на амбулаторное лечение. В посёлке повреждены два гражданских автомобиля, а один полностью уничтожен огнём. ВСУ ударили по машине и в Грайворонском округе, в результате чего ранен мужчина, который госпитализирован в городскую больницу Белгорода. В Грайвороне повреждены три автомобиля и трактор, а в селе Головчино Грайворонского округа – четыре грузовика.
Кроме того, в Белгороде за медицинской помощью обратились 16-летний подросток и 18-летняя девушка. Оба пострадали ещё 10 сентября. Девушку госпитализировали, а юноше оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. К медикам также обратился мужчина – он получил осколочные ранения в хуторе Церковный в результате дронного удара по автомобилю. После оказания первичной медицинской помощи медики отпустили его домой.
Бандеровцы наносили удары и по жилым домам – частным и многоэтажным. Так, в селе Бессоновка повреждена квартира, в Отрадном – два частных домовладения, в Шагаровке – один частный дом, в Октябрьском разрушен объект инфраструктуры, повреждены ГАЗель и легковой автомобиль, а также многоквартирный дом – от удара БПЛА загорелись четыре квартиры. В селе Грузское беспилотник ударил по частному дому, административному зданию и коммерческому объекту, в результате чего они также получили повреждения. В Грайвороне повреждены пять частных домов, в селе Почаево – одно частное домостроение и хозпостройка.
Всего за минувшие сутки под удары вражеских беспилотников попали 67 населённых пунктов Белгородской области, где есть повреждения гражданской инфраструктуры. Это свидетельствует о том, что накануне выборов в Государственную думу РФ киевский режим усиливает атаки на мирных жителей, их дома и транспорт, не жалея ни взрослых, ни детей. ВСУ и их командованию всё равно, по кому стрелять, лишь бы дестабилизировать обстановку в прифронтовых регионах. Все эти преступления фиксируются СК РФ и вносятся в реестр ущерба, причинённого России и его жителям, и перед выборами этот документ пополняется ежедневно. Специалисты Следственного комитета открывают уголовные дела о террористических актах и устанавливают виновных.
На заглавном фото: Результат вражеской атаки на частный дом в селе Посохово Валуйского округа Белгородской области (Источник – оперштаб Белгородской области)