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«Ведомости» представили международный клуб молодых экономистов «Новое поколение» на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Деловое издание «Ведомости» представило международный клуб молодых экономистов «Новое поколение» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, который собрал 10 000 участников из 191 страны, половина из которых — иностранные гости.

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