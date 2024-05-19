Country Garden получила отсрочку. Суд Гонконга должен был ликвидировать в пятницу флагмана китайской недвижимости

Имя китайского застройщика Country Garden Holdings стало нарицательным именем кризиса недвижимости. Компанию не спасти, но власти КНР пытаются искусственно удержать ее на плаву, оказывая давление на кредиторов.
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