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Массаж Гуаша и баночная терапия: древние методы восстановления здоровья в современной практике

Массаж Гуаша и баночная терапия: древние методы восстановления здоровья в современной практике

Традиционная китайская медицина располагает обширным арсеналом внешних методов воздействия на организм, среди которых особое место занимают массаж Гуаша и вакуумно-баночная терапия.

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