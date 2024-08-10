МО РФ: «Искандер-М» нанёс удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожен командный состав подразделения 22-й бригады ВСУ в количестве 15 человек.
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МО РФ: «Искандер-М» нанёс удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожен командный состав подразделения 22-й бригады ВСУ в количестве 15 человек.
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