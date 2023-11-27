10 характерных привычек из СССР, от которых многие не избавились и через 30 лет

Маленькие странности из советского прошлого, способные озадачить любого иностранца. Казалось бы, прошло уже почти 30 лет с момента распада СССР, а устои того времени до сих пор живы во многих семьях наших соотечественников.
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