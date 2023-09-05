На Украине оценили потери экономики от невозвращения в страну беженцев

Свыше трех миллионов украинских беженцев могут окончательно остаться в странах своего нынешнего пребывания, из-за чего Украина будет терять до 6,9 процента своего ВВП ежегодно, считают исследователи из украинского Центра экономической стратегии.
Свыше трех миллионов украинских беженцев могут окончательно остаться в странах своего нынешнего пребывания, из-за чего Украина будет терять до 6,9 процента своего ВВП ежегодно, считают исследователи из украинского Центра экономической стратегии.
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