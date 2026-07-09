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Бабич — о первом матче за «Спартак» с октября 2025 года: «Испытал детскую радость»

Бабич — о первом матче за «Спартак» с октября 2025 года: «Испытал детскую радость»

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич поделился впечатлениями от возвращения в состав красно-белых после восстановления от тяжелой травмы.

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