Минобороны Белоруссии назвало милитаризацию Европы военной угрозой

Белоруссия рассматривает милитаризацию Европы как внешнюю военную опасность, способную привести к конфликту, заявил министр обороны республики Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ.
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