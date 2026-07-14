Бобы для мужчин, брокколи для женщин: польза овощей зависит от пола человека

Овощи, которые человек регулярно ест в 20 лет, могут влиять на его здоровье на долгие годы вперед. Новое исследование Университета Эдит Коуэн показало: для мужчин и женщин наиболее полезными могут быть разные виды овощей.
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