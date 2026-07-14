doc-tv
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

doc-tv

113 подписчиков

Бобы для мужчин, брокколи для женщин: польза овощей зависит от пола человека

Бобы для мужчин, брокколи для женщин: польза овощей зависит от пола человека

Овощи, которые человек регулярно ест в 20 лет, могут влиять на его здоровье на долгие годы вперед. Новое исследование Университета Эдит Коуэн показало: для мужчин и женщин наиболее полезными могут быть разные виды овощей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии