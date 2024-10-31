В Приангарье презентовали книгу о трудовых династиях АПК

30 октября ознаменовалось знаменательным событием в жизни Иркутской области: в рамках торжественного открытия выставки «Агропромышленная неделя», состоялась презентация книги «Наш стержень – крестьянский! 100 историй о наследии и труде аграрных династий Приангарья».
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