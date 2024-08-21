Внимание! В связи с разрывом кабеля и отсутствия электричества ЦМДДТ не имеет возможности делать назначение единиц транспорта на маршруты, поэтому их не видно в мобильных приложениях.
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Внимание! В связи с разрывом кабеля и отсутствия электричества ЦМДДТ не имеет возможности делать назначение единиц транспорта на маршруты, поэтому их не видно в мобильных приложениях.