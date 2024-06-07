Пушков: Макрон является поджигателем потенциальной войны между НАТО и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон является «одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией», заявил сенатор Алексей Пушков, оценивая решение Парижа передать Киеву истребители … .
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