До 15 лет за «информационные операции»: что грозит создателю «Рыбаря» в Черногории

Звинчуку в Черногории грозит до 15 лет тюрьмы.Михаилу Звинчуку, создателю Telegram-канала «Рыбарь», задержанному в Черногории, может грозить до 15 лет тюрьмы, пишет SHOT.
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