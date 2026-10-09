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Царьград

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До 15 лет за «информационные операции»: что грозит создателю «Рыбаря» в Черногории

До 15 лет за «информационные операции»: что грозит создателю «Рыбаря» в Черногории

Звинчуку в Черногории грозит до 15 лет тюрьмы.Михаилу Звинчуку, создателю Telegram-канала «Рыбарь», задержанному в Черногории, может грозить до 15 лет тюрьмы, пишет SHOT.

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