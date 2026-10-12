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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Горбенко про 0:1 от «Амура»: «Ладе» нужно проявить хладнокровия в завершении атак – шансов было предостаточно. Движение хорошее, вопросов к команде нет»

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Игорь Горбенко дал комментарий после поражения от «Амура» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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