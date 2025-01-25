🇺🇦Каждый день украинские вооруженные формирования несут колоссальные невозвратные потери в живой силе по всей линии фронта⚰️ #ВСУ #ЗСУ #Потери #СВО.
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🇺🇦Каждый день украинские вооруженные формирования несут колоссальные невозвратные потери в живой силе по всей линии фронта⚰️ #ВСУ #ЗСУ #Потери #СВО.
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