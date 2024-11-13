В Кировграде направлено в суд дело о сбыте наркотиков и отмывании денег

Следственное отделение МОтд МВД России «Кировградское» завершило расследование уголовного дела против жителя Белоярского района 1995 года рождения, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков и легализации доходов, полученных преступным путем.
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