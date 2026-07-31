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Второй обвиняемый по делу об избиении ученого не признает свою вину

Второй обвиняемый по делу об избиении ученого не признает свою вину

В Октябрьском суде Екатеринбурга решается вопрос о мере пресечения Аркадию Вагнеру – второму обвиняемому по делу об избиении ученого-селекционера, директора Научного центра РАН Никиты Зезина и его заместителя Александра Шанина.

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