Второй обвиняемый по делу об избиении ученого не признает свою вину

В Октябрьском суде Екатеринбурга решается вопрос о мере пресечения Аркадию Вагнеру – второму обвиняемому по делу об избиении ученого-селекционера, директора Научного центра РАН Никиты Зезина и его заместителя Александра Шанина.
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