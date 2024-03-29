Об инициативе сенатора Дмитрия Рогозина в целях повышения возможностей самообороны – в материале FederalCity.
СФ предложили разрешить россиянам носить оружие – для начала на время проведения СВО
Комментарии
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сергей максимов
Хорошо если доведут до конца полезное дело!!!
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49 мин.
ГФ
Герман Фролов
Удивительное и неожиданное предложение Рогожина, особенно в свете идущей уже несколько лет кампании по ограничению прав людей, имеющих длинноствольное огнестрельное оружие - гладкоствольные ружья. Такая активная кампания ограничений, запретов и возможных наказаний привела к тому, что за последние несколько лет количество охотничьих ружей у населения сократилось пости в два раза - с пяти с половиной до трёх миллионов стволов. Кстати, в Америке количество стволов (ружей. винтовок и пистолетов) у населения во много раз больше, чем в ВС США. Такой теракт, был в Крокусе, в Америке был бы гораздо менее вероятен (я имею в виду трагические последствия теракта). И вот та тебе! Неожиданная инициатива - и от кого - от Рогозина, от которого меньше всего этого можно было ожидать.
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38 мин.
Игорь Костоглод
Хорошо смеётся тот, кто стреляет первым. В нашей стране легальное оружие населению не разрешат иметь никогда. От слова совсем. У власть предержащих от одной мысли об этом начинается самопроизвольное кало и моче отделение.
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22 мин.
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