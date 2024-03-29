СФ предложили разрешить россиянам носить оружие – для начала на время проведения СВО

ГФ

Герман Фролов

Удивительное и неожиданное предложение Рогожина, особенно в свете идущей уже несколько лет кампании по ограничению прав людей, имеющих длинноствольное огнестрельное оружие - гладкоствольные ружья. Такая активная кампания ограничений, запретов и возможных наказаний привела к тому, что за последние несколько лет количество охотничьих ружей у населения сократилось пости в два раза - с пяти с половиной до трёх миллионов стволов. Кстати, в Америке количество стволов (ружей. винтовок и пистолетов) у населения во много раз больше, чем в ВС США. Такой теракт, был в Крокусе, в Америке был бы гораздо менее вероятен (я имею в виду трагические последствия теракта). И вот та тебе! Неожиданная инициатива - и от кого - от Рогозина, от которого меньше всего этого можно было ожидать.