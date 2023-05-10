Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

Минздрав объяснил необходимость передачи части полномочий врачей медсестрам

Распределение функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами позволяет повысить доступность медпомощи без потери ее качества в рамках имеющихся ресурсов – в том числе финансовых и трудовых.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх