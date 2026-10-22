Сбербанк потребовал полностью пересобрать проект Проект «Кубик» компании «Элемент» по производству силовых полупроводников перенесли на три года — с конца 2026 на 2029 год.
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