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Севшее на мель у Сахалина грузовое судно перевозило около 1000 тонн угля

Севшее на мель у Сахалина грузовое судно перевозило около 1000 тонн угля

Ситуацию с потерпевшим аварию кораблем прокомментировал источник 5-tv.ru. Он передает, что из иностранного судна, которое село на мель неподалеку от Сахалина в Невельском районе, не поступало сигнала бедствия.

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