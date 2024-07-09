В Барнауле рецидивист предстанет перед судом за убийство малознакомого собутыльника

Мужчину и ранее неоднократно судили, в том числе за преступления, связанные с лишением жизни В Барнауле будут судить 55-летнего рецидивиста, обвиняемого в убийстве малознакомого мужчины, сообщили в Следкоме Алтайского края.
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